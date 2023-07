Ljubljana, de João Henriques, vence e ruma à segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Os eslovenos do Olímpia Ljubljana, orientados por João Henriques, voltaram esta quarta-feira a superar o Valmiera (2-1), da Letónia, na segunda mão, e carimbaram a passagem à segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Depois do triunfo na primeira mão, na Eslovénia, o conjunto do técnico português obteve o mesmo resultado, mas agora em solo letão e, novamente, com um golo do compatriota Rui Pedro (33 minutos), que já tinha marcado na passada semana.

No segundo tempo, o austríaco Ahmet Muhamedbegovic dilatou a vantagem (64'), antes de o colombiano Camilo Mena (82') encurtar distâncias.

Além de Rui Pedro, foram titulares no emblema esloveno os também lusos Jorge Silva e David Sualehe.

O Olímpia Ljubljana vai encontrar na segunda pré-eliminatória o FC Ballkani, do Kovoso, ou o Ludogorets, da Bulgária, que hoje se defrontam.

V Latviji do napredovanja v 2. krog kvalifikacij za Ligo prvakov! pic.twitter.com/FyhX9IlByr — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) July 19, 2023