Luís Castro minimiza baixas no Real Madrid: «Tiram logo outro jogador de 50 milhões...»

O Shakhtar Donetsk vai defrontar o Real Madrid com 10 jogadores recém-recuperados de covid-19 e o treinador Luís Castro admite, em entrevista ao jornal 'Marca', que é muito difícil ser treinador nos dias que correm.





"Com isto da pandemia, e com o calendário que foi feito, estamos cheios de baixas com casos positivos e lesões. Nós tivemos 10 ausências! Até ontem eu não sabia se iam poder jogar em Madrid. Ao que parece vou poder contar com eles, mas também te digo que não vão poder jogar mais de 20 ou 25 minutos", lamentou. "E também não podes fazer grandes planos para os jogos porque se o adversário tem cinco baixas repentinas, muda tudo."Seja como for, o plano para o jogo de quarta-feira, da 1.ª jornada da fase de grupos da Champions, está traçado. "O futebol é um jogo de capacidades e o Real Madrid tem mais capacidades do que nós. São mais fortes, mas claro que vamos tentar fazer uma surpresa. Mas eles são melhores", começou por constatar. "Somos uma equipa que na nossa liga tem 75% de posse de bola, somos uma equipa alegre, que ataca. Mas contra o Real Madrid poderá não acontecer isso porque eles vão tirar-nos a bola."Será que o técnico português está a sentir-se um tanto ou quanto derrotista? "Não, nós vamos preparar muito bem o jogo. O Shakthar tem bons jogadores, mas estamos tocados com isto do covid. Tivemos 10 baixas importantes. Dez!"Sergio Ramos pode estar em dúvida no Real Madrid e Luís Castro ri-se quando confrontado com essa possibilidade. "Não podes estar a falar a sério... Nós estamos como estamos e perguntas-me sobre o Sergio Ramos? A sério? É um grande jogador, mas o Real Madrid quando tem uma baixa tira logo outro de 50 milhões de euros. Podem ser afetados, é verdade, mas se compararmos... Nós tivemos 10 jogadores de baixa e destes vamos ver quantos podem jogar. No último jogo tivemos sete jogadores de 20 anos!"