Luis Díaz e o brilharete frente ao Benfica: «Era um momento e a receção que esperava»

Luis Díaz foi o homem do jogo no Benfica-Liverpool (). Com uma assistência e um golo a fechar, o internacional colombiano deixou os reds bem mais perto das meias-finais da Champions."O mais importante é ajudar a equipa. É para isso que estou cá. É mais fácil com a confiança que todos me dão. Golo com sabor especial? Para mim são todos especiais e este também foi. Acima de tudo, feliz por ajudar a equipa, fizemos um grande trabalho hoje e só posso destacar isso. Festejo efusivo? Resultado foi muito bom para nós, mas nada está resolvido. Eles vão procurar o resultado lá e em casa temos de cumprir", começou por dizer à CNN.Depois de representar o FC Porto até janeiro, Díaz voltou a Portugal e admite que foi especial. "Foi um regresso feliz, era um momento e a receção que esperava, mas quería voltar fazer um bom jogo, e acredito que fiz uma grande partida. A nossa equipa procura sempre fazer grandes coisas e foi um bom resultado. Com o golo, o Benfica ficou com ganas de voltar à partida e tínhamos de contrariá-los. Felizmente depois veio o meu golo a selar o resultado", disse o extremo à Eleven Sports."Estou muito contente no Liverpool, é um clube muito grande. Tenho de começar a ter aulas de inglês e espero aprender rápido. Agora tenho de felicitar a equipa pelo trabalho", concluiu.