Luis Suárez: «Temos de pedir desculpa à família, aos filhos e aos adeptos»

Luis Suárez, avançado do Barcelona, não poupou nas palavras no momento de analisar a histórica e surpreendente eliminação da Liga dos Campeões frente ao Liverpool. O uruguaio recordou que a sua equipa já tinha sofrido algo parecido no ano passado."Não podemos cometer o mesmo erro em dois anos consecutivos. Somos adultos e temos de fazer autocrítica. Encararmos as coisas, principalmente os que pensavam que já estava tudo decidido. Sofremos o quarto golo num lance que pareceu dos juvenis. Não temos desculpa. Não fomos uma equipa em campo, não houve atitude para ganhar o jogo. Por isso há que pedir desculpa à família, aos filhos e aos adeptos", referiu o jogador no final do encontro.Questionado sobre se são aceitáveis as críticas ao treinador Ernesto Valverde, Suárez rejeitou: "De maneira nenhuma. Quem está em campo são os jogadores. Se a sua abordagem no primeiro jogo foi boa, agora também era. Não devemos criticar o treinador. O que não podemos permitir de maneira nenhuma é que nos marquem dois golos num minuto".