Lutador de UFC e o 'terror' na final da Champions: «Alguns tinham machetes, facas e barras de ferro»

Paddy Pimblett, lutador inglês de UFC e adepto do Liverpool, relatou, em entrevista à 'RMC Sport', o "filme de terror" que viveu no Stade de France, quando foi apoiar os reds na final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid."Quando saímos do estádio havia grupos de trinta pessoas a correr. Alguns deles tinham armas: machetes, facas, barras de ferro... tinha de tentar sair dali. Mandaram as pessoas ao chão, roubaram-lhes os relógios e outras coisas. Algumas pessoas ficaram sem malas. Agarravam-nas e cortavam as alças para conseguirem fugir", começou por explicar.E prosseguiu: "Antes do jogo também vi pessoas que ficaram sem bilhetes, foram roubadas. Estava tudo um caos, era como se ninguém soubesse o que estava a fazer. Mas o pior foi mesmo depois do jogo. Entrar no estádio já foi complicado. A polícia lançou gás lacrimogéneo sobre toda a gente. Milhares de pessoas foram encurraladas e esmagadas em algumas zonas. Quando perguntámos à polícia o que se passava, riam-se de nós. Nunca temi tanto pela minha segurança e pelas pessoas à minha volta quando saí daquele estádio. Era como se tivesse acabado de começar uma guerra, não havia leis".Pimblett comparou o cenário que viu ao de um "filme de terror" e garantiu que nunca mais volta ao Stade de France. "Havia gente a correr com machetes! A única coisa com a qual consigo comparar isto é com o filme 'American Nightmare' [n.d.r.: filme de terror de 1983]. Nunca mais volto a esse estádio, nunca".Recorde-se que o Real Madrid venceu a final da Liga dos Campeões diante do Liverpool (1-0) , conquistando assim a competição pela 14.ª vez.