Lyon festeja vitória do Benfica com o Zenit e deixa mensagem às águias nas redes sociais

não só garantiu a entrada dos encarnados na Liga Europa, como também possibilitou ao Lyon - que- o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.Por isso, o clube francês deixou uma mensagem de agradecimento à formação da Luz nas redes sociais. "Adoramo-vos, rapazes" é a frase que se pode ler, a companhar o tweet da UEFA que deu conta do resultado na Luz.Ora, os encarnados não deixaram de reagir à publicação e responderam com vários emojis de 'chorar a rir'.Leipzig e Lyon seguem para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o Benfica para a Liga Europa e o Zenit deixa as competições europeias.