Má época de tubarões europeus dá milhões extra ao Benfica e ao FC Porto

Com tubarões europeus como a Juventus, Chelsea e Liverpool fora da Liga dos Campeões na próxima época, FC Porto e Benfica que ocupam o 13.º e 15.º lugares do ranking, respetivamente, sobem três posições entre as equipas que vão participar na prova rainha do futebol europeu. Isto significa um encaixe financeiro significativamente superior na próxima época, adianta o Negócios Os azuis e brancos ao ascenderem ao décimo lugar podem ver entrar 41,8 milhões nos cofres, mais 3,3 milhões de euros do que os 38,5 milhões que asseguraram com a presença na fase de grupos da época de 2022/2023 que agora termina. Apesar da boa campanha dos encarnados, em que chegaram aos quartos-de-final não ultrapassam o Porto no ranking da UEFA e deverão assim cifrar-se em décimo segundo lugar, também com um encaixa financeiro superior.