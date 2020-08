Mais uma incrível aposta perdida: 250 mil euros a 'voar' por causa do At. Madrid

Na quinta-feira demos conta de uma aposta perdida por causa da reviravolta do Paris SG diante da Atalanta e, ao que parece, o azar dos apostadores não terminou aí. Esta sexta-feira tem corrido nas redes sociais uma aposta feita na casa Paddy Power, a qual foi perdida por causa do desaire do At. Madrid diante do RB Leipzig. E, tal como no caso da de ontem, o apostador em causa ficou a 'arder' em quase de 250 mil euros!





Moment of silence for the lad let down by Atletico Madrid for €249,553.58. Sickening. pic.twitter.com/9F5Qtg8bTz — Alex (@shutuplad) August 13, 2020

Na aposta múltipla em causa, na qual apostou 100 euros, o apostador acertou doze encontros da Liga dos Campeões e Liga Europa, mas ao 13.º acabou por falhar, precisamente por causa do desaire dos colchoneros. Antes, por exemplo, tinha tido a sorte do seu lado na reviravolta do Paris SG sobre os 90 minutos diante da Atalanta, acertando também nas vitórias de Manchester United, Manchester City, Inter Milão ou Bayern Munique.Neste caso, não sabemos se havia a opção de fazer 'cash out', mas a verdade é que este apostador certamente estará arrependido de não ter deixado as suas contas nos doze jogos em vez dos treze...