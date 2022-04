Maldade a Fernandinho e um sprint vertiginoso: momento de magia de Vínicius Jr. só acabou em golo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vinícius Jr. tem vindo a confirmar esta temporada os créditos que se lhe apontavam e esta terça-feira, diante do Manchester City , mostrou-o uma vez mais. Poucos minutos depois de Phil Foden ter dado o 3-1 aos ingleses, o brasileiro respondeu de pronto, com um golo de um protagonista único: o próprio Vinícius. Recebeu a bola ainda antes do meio campo, fez um maldade a Fernandinho, arrancou em velocidade, num ritmo frenético e só descansou... quando marcou.