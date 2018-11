Manuel Fernandes: «Triunfo do FC Porto é excessivo»

deixou o Lokomotiv Moscovo sem possibilidades de passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Após o jogo, Manuel Fernandes considerou o triunfo do FC Porto justo, mas por números excessivos. O português pensa agora na luta pela Liga Europa."Duas derrotas que nos deixam afastados da próxima fase. Resta-nos pensar no apuramento para a Liga Europa. Triunfo do FC Porto é excessivo. Foram mais fortes, mas não justificaram a diferença de tantos golos"."Focar nas possibilidades de seguir em frente na Europa dado que é impossível pensar em continuar na Liga dos Campeões com as quatro derrotas consecutivas"."Eficácia do FC Porto voltou a ser determinante", disse o jogador.