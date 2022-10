Mão de Cuadrado na área da Juve e João Mário coloca o Benfica novamente em vantagem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A equipa de arbitragem assinalou mão de Cuadrado no interior da área da Juventus num lance com Aursnes. Chamado a converter o penálti, João Mário atirou de forma exímia ao ângulo superior direito da baliza, sem hipóteses para Szczesny, e fez o 2-1 no marcador.

Assim foi o 2.º golo do Benfica diante da Juventus: