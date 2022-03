Espanhóis não têm dúvidas: «Benfica é o grande desejado no sorteio dos 'quartos'»

Inquéritos Qual o melhor adversário para o Benfica nos 'quartos'? Bayern Munique

O jornal 'Marca' não tem dúvidas: o adversário mais acessível para as equipas espanholas nos quartos de final da Liga dos Campeões é o Benfica. É isso mesmo que o diário da capital do país vizinho deixa para título, considerando o clube da Luz como o "grande desejado para o sorteio dos 'quartos'", isto num artigo no qual, ainda assim, recorda o facto das águias terem sido o "flagelo do Cruyffismo", já que afastaram não só o Barcelona na fase de grupos como o Ajax nos 'oitavos'.Contudo, a forma como finalizam o texto é clara: "O campeão Chelsea de Tuchel não está a brilhar, mas é sempre um osso... tal como o Bayern. Lewandowski não faz prisioneiros. O Benfica de Darwin Núñez é a surpresa. Um bombom para Madrid, Atleti e Villarreal."Em sentido contrário, os adversários indesejados são ingleses: "os citizens de Guardiola aparecem como a gigante do sorteio. Finalistas da época passada, têm uma equipaça com De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling... O Liverpool, com quem discute a Premier, está on fire com a sua MSF [Mané, Salah e Firmino] em forma e reforçadíssima com Luis Díaz e Jota."Já o 'AS' no seu texto considera o Benfica "sem dúvida a equipa menos perigosa no papel para o Real Madrid, Atlético e Villarreal". Já o 'Mundo Deportivo' aponta que as águias estão no escalão inferior, considerando os encarnados como a "equipa mais acessível de todas".