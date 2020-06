Marcelo Rebelo de Sousa 'antecipa' final da Champions em Portugal

Marcelo Rebelo de Sousa revelou esta terça-feira que os portugueses poderão ter em breve uma boa notícia no que a futebol internacional em Portugal, dando a entender que os rumores de que a final da Champions poderá mesmo ser disputada em solo nacional. A resposta do Presidente da República surgiu na sequência de uma questão sobre o regresso da Liga NOS, algo que o PR vê com expectativa.





"Vamos esperar. Sabe que o futebol apaixona muita gente. Vamos ver se aquilo que será condensado se consegue. Ainda há a final da Taça para marcar, a ver se se consegue ir ao encontro de muitos apreciadores de futebol. E tenho uma vaga sensação de que ainda poderemos ter em agosto uma boa notícia em termos de futebol internacional em Portugal", declarou o Presidente da República.Quanto à possibilidade de haver público nas bancadas no futuro próximo, Marcelo Rebelo de Sousa foi claro. "Não nos vamos precipitar, não queremos que haja avanços e recuos".