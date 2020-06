Marcelo Rebelo de Sousa e a Champions em Lisboa: «Portugueses merecem o que vão ter em agosto»

Marcelo Rebelo de Sousa oficializou esta tarde a final a 8 da Liga dos Campeões em Lisboa. Numa cerimónia no Palácio de Belém que contou com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o primeiro ministro, António Costa, o presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina, o presidente da Federação, Fernando Gomes, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, representantes do Benfica, entre outras personalidades, o Presidente da República fez questão de agradecer aos portugueses pelo seu comportamento durante a pandemia, o que permitiu que a UEFA olhasse para Portugal como um país seguro.





"Este dia é como a vida das pessoas. Temos dias de tristezas e de alegrias, de passado, presente e futuro. O dia começou com uma evocação triste, a propósito da vítimas dos incêndios, depois teve uma tarde cheia de debates sobre o presente e o futuro, com o orçamento e as decisões da Europa, e termina com uma magnífica notícia para Portugal", começou por dizer o Presidente da República.Depois, elogiou Fernando Gomes. "Concordo que esta é uma vitória de Portugal mas é uma vitória pessoal do presidente Fernando Gomes. É muito dele. Quem o conhece sabe como tem o prestígio, o respeito e a admiração que valem um corpo de diplomatas ou um exército de especialistas em matéria de relações internacionais. Estamos-lhe muito gratos. Não sabia o que ele podia ganhar mais depois do que tem ganho nos últimos anos. Ganhou mais um desafio e ganhou para Portugal."Marcelo destacou depois o papel dos clubes, da câmara municipal de Lisboa e dos vários ministérios que estarão envolvidos na organização do evento, recordando que a Champions vai disputar-se num ambiente de pandemia. "Por que é que o Presidente da República aqui recebe ministros, o presidente da federação de futebol e outras personalidades a propósito de uma grande competição? Já houve finais da Champions em Portugal, mas esta não é mais uma final. Esta é um caso único e irrepetível, não só pelo formato da prova, como pelo momento que estamos a viver. Nunca vivemos nada que se comparasse com esta pandemia. Não vivemos nada comparável em termos de fechamento de fronteiras, paragem do turismo em todo o mundo... E é neste clima que vai realizar-se a fase final da Liga dos Campeões em Portugal. Num momento em que todos os países disputam o regresso do turismo internacional, a retoma das suas economias, o afirmarem a sua marca no mundo. A marca Portugal vence, vai afirmar-se durante mais de 8 dias e isso não tem preço, é irrepetível. É uma vez na vida."O presidente não deixou também de recordar a forma como o país lidou e está a lidar com o problema. "Portugal tem autoridade moral pela forma como conduzimos a pandemia e como a continuamos a combater de forma transparente. Nós mostramos tudo isto ao mundo. Portugal vence pelos seus méritos passados e pela sua transparência presente. Pelo mérito do serviço nacional de saúde e pelos portugueses. Os portugueses percebem isto, confinaram-se voluntariamente. Os portugueses merecem o que vão ter em agosto e é um orgulho para o Presidente da República ser testemunha disto."