Mário Rui: «Esta é uma das melhores equipas do Sp. Braga dos últimos anos»

Mário Rui foi o porta-voz do plantel do Nápoles na conferência de imprensa de antevisão e que decorreu esta noite, já depois das 21.30 horas no Estádio Municipal de Braga, depois de um atraso de mais de três horas na saída do avião que trouxe a comitiva transalpina até Portugal para o jogo de abertura do Grupo C da Liga dos Campeões.

"Esta é uma das melhores equipas do Sp. Braga dos últimos anos e tem um misto de experiência e juventude. É uma equipa muito competitiva, com muita qualidade individual e coletiva. Temos de ter muita atenção à equipa do Braga pelas individualidades que tem", disse o internacional português e que é apontado ao onze no jogo desta quarta-feira, às 20 horas.

"Estamos prontos para demonstrar toda a nossa qualidade, mas o jogo não vai ser fácil. Sinto-me bem, caso contrário não podia estar tanto tempo num clube como o Nápoles. Os adeptos estão sempre perto da equipa e a cidade é uma das mais bonitas que conheci até hoje", registou ainda Mário Rui, concluindo com uma análise ao momento da sua equipa no Calcio, depois do atual campeão ter arrancado com duas vitórias, um empate e uma derrota: "A equipa está pronta e unida. Não é o melhor momento no campeonato, pelos maus resultados nos últimos dois jogos. Vamos analisar para ganhar mais, mas os adversários estão todos muito bem preparados para nos defrontar. Toca-nos a nós, jogadores em campo, melhorar. Acho que é um pessimismo exagerado falar-se disso, pois só dois jogos não correram bem."

Recorde-se que o internacional português ficou de fora do Mundial'2022, mas garantiu nesta conferência não ter ficado "magoado". "Claro que preferia ter feito parte do lote, mas fui mais um adepto, fiquei a torcer pelos meus companheiros", disse Mário Rui.