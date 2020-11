Marselha bate recorde de derrotas seguidas da Liga dos Campeões: série começou em... 2012!

Ao ser derrotado (0-2) pelo FC Porto em casa, o Marselha chegou às 13 derrotas consecutivas na Liga dos Campeões, estabelecendo um novo recorde da competição.





A série negativa começou em março de... 2012, em casa do Inter Milão. O clube esteve depois ausente da prova até esta temporada onde, com André Villas-Boas no comando, vai em quatro desaires seguidos nesta fase de grupos.