Marselha-Sporting: Acabado de entrar, Franco Israel saiu mal à bola e os franceses marcaram

Meia hora para esquecer para o Sporting. Depois de se colocar a vencer logo aos 51 segundos de jogo com um golo de Trincão, os leões já sofreram três golos sem resposta e encontram-se agora com dois golos de desvantagem. Franco Israel, guarda-redes que entrou para o lugar do expulso Adán, saiu tarde a um cruzamento desde a bandeirola de canto e o argentino Leonardo Balerdi aproveitou para cabecear para o fundo das redes da baliza leonina.Foi o primeiro golo do defesa na Champions League desde o início da sua carreira.