Massimo Moratti: «O FC Porto é uma equipa forte, teremos de ter muito cuidado»

Em vésperas da visita do Inter ao FC Porto, Massimo Moratti, antigo presidente do clube de Milão (1995-2004 e 2006-2013), deixou algumas críticas à equipa de Simone Inzaghi na sequência da derrota fora de casa com o Spezia (2-1), individualizando o avançado belga Lukaku."Uma equipa pouco concentrada que não consegue manter a organização necessária para vencer o jogo. (…) Ele (Lukaku) está fora de forma, ainda está muito lento", disse o empresário, em declarações ao jornal italiano 'Leggo'.Moratti falou também sobre o técnico italiano e admitiu que Inzaghi dá liberdade aos jogadores, mas precisa de dar maior regularidade aos índices de concentração da equipa, deixando o aviso sobre os azuis e brancos."Parece-me um treinador que deixa os jogadores livres para mostrarem as suas qualidades em campo, mas ainda tem de demonstrar que sabe manter a equipa focada de forma contínua. Não vai ser um jogo fácil, o FC Porto é uma equipa forte, teremos de ter muito cuidado", concluiu.O jogo entre FC Porto e Inter Milão está agendado para esta terça-feira, às 20 horas, no Estádio do Dragão.A.S.