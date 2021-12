Matheus Cunha e o jogo com o FC Porto: «Já esperávamos que seria uma batalha, uma guerra»

Lançado a jogo para suprir a saída de Luis Suárez, devido a lesão logo na primeira metade, Matheus Cunha mostrou-se feliz por ter contribuído na vitória do At. Madrid , isto num jogo diante do FC Porto que no seu entender foi uma "uma batalha, uma guerra"."Temos de estar preparados para todas as ocasiões que se podem passar dentro do jogo. Sem dúvida, é sempre inesperado, porque nunca estamos à espera de que um companheiro nosso [Luis Suárez] se lesione em tão pouco tempo. Graças a Deus, pude entrar, ajudar a minha equipa e sair vitorioso.Viemos jogar contra o FC Porto em Portugal e num grupo da morte. Já esperávamos que seria uma batalha, uma guerra. Foi isso, contra uma grande equipa, que estudámos bastante e sabíamos da qualidade que tinha. Não tínhamos de jogar, mas de ganhar.Expulsões? Não parecia futebol. Mais importante foi voltar para o jogo e equilibrar-nos.Depois de ficarmos com um jogador a menos, e devem imaginar o quão isso é difícil, tentamos focar ao máximo para suprir essa ausência. Por isso, já estávamos todos prontos para correr e brigar um pouco mais. Quando existe uma falta do adversário, tentamos fazer o máximo para que aquilo signifique cartão amarelo ou iguale mesmo o número de jogadores dentro de campo. Agora, jamais pensamos em expulsar alguém."