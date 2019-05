Mauricio Pochettino: «Estes jogadores são os meus heróis»

A celebração do apuramento já tinha mostrado a emoção que se apoderara de Mauricio Pochettino , com o argentino a ajoelhar-se no relvado, em lágrimas, para festejar o terceiro e decisivo golo de Lucas Moura na vitória por 3-2 sobre o Ajax . Alguns minutos passaram, mas a emoção manteve-se, com o técnico do Tottenham a surgir perante as câmaras da BT Sport ainda visivelmente afetado por uma noite épica."Ainda é difícil falar, pois a emoção foi imensa. Agradeço ao futebol, agradeço a estes rapazes... São os meus heróis. Disse-o no ano passado, disse que os elementos deste grupo são uns heróis. Mostraram-no hoje. A segunda parte foi incrível. Obrigado. Obrigado futebol. Obrigado aos nossos adeptos e a todos os que acreditaram e nos ajudaram a alcançar este momento incrível. É difícil de descrever...", admitiu o argentino, à BT Sport."Os jogos com o Manchester City e este foram incríveis. Sou tão grato por ser treinador. Ter a chance de jogar nesta final é algo incrível. Pela minha família também, é fantástico dar-lhes isto", finalizou.