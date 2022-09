Mbappé bate Grimaldo e vence prémio de melhor golo da semana na Champions

A nova edição da Liga dos Campeões arrancou com estilo... e golos para todos os gostos.

Candidatos a vencer o prémio de melhor golo da semana da Champions estavam as finalizações de Kylian Mbappé, que abriu as contas do PSG-Juventus, de Ferran Torres, que selou a goleada do Barcelona na receção ao Viktoria Plzen (5-1), de Leroy Sané, que inaugurou o placard do Inter Milão-Bayern Munique, e ainda de Alejandro Grimaldo no triunfo do Benfica sobre o Maccabi Haifa (2-0). Este último gerou algumas expectativas entre os adeptos benfiquistas, que viram os adeptos escolherem Mbappé como vencedor do golo da semana da Champions, com o lateral-esquerdo espanhol a contentar-se com o 4.º lugar, atrás de Ferran Torres (2.º) e Sané (3.º).