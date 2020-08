Mbappé enaltece "Liga dos agricultores" após passagem do Lyon às 'meias' da Champions

Kylian Mbappé reagiu à qualificação do Lyon para as meias-finais da Liga dos Campeões após eliminar o Manchester City, por 1-3, no Estádio de Alvalade.





Através das redes sociais, o extremo do Paris Saint-Germain enalteceu o desempenho das formações que competem no campeonato francês, apelidado de "Liga dos agricultores" - devido à enorme supremacia dos parisienses na prova -, deixando uma indireta aos que criticam competitividade do campeonato francês. "Liga dos agricultores", escreveu o jovem francês, em jeito de ironia.