Mbappé: «Futuro? A única coisa que me importa é ganhar o campeonato e depois veremos»

Kylian Mbappé respondeu em castelhano à pergunta da rádio espanhola Cadena Cope, depois de um verão atribulado, com o internacional francês a decidir prolongar o vínculo com o Paris Saint-Germain até 2025, ao invés de assinar pelo Real Madrid.Desta feita, a figura maior dos gauleses garantiu que não está a repensar o futuro no clube e apontou decisões para o final da temporada. "Não, eu estou tranquilo. A única coisa que me importa esta temporada é ganhar a Ligue 1 e depois veremos", resumiu o camisola 7 do PSG.Mbappé cumpriu os 90 minutos no Allianz Arena e voltou a ficar em branco diante do Bayern, equipa a que deixou elogios. "Eles têm uma equipa para ganhar a Liga dos Campeões, têm um grande coletivo. Nós demos o nosso máximo e o nosso máximo é este", adiantou.