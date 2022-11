Insólito: Mbemba revela que jogadores do Marselha não sabiam que empate bastava para garantir Liga Europa

Chancel Mbemba apontou falhas ao banco do Marselha. O central congolês lamentou que este não tivesse informado os jogadores que o resultado que se verificava (1-1) quando acabou o Sporting-Eintracht Frankfurt permitiria o apuramento dos franceses para a Liga Europa."No campo não sabíamos, mas no banco as pessoas sabiam. Faltou comunicação. Estamos irritados por ter acontecido no fim, mas não sabíamos. É um erro nosso", declarou à RMC Sport.O golo de Pierre Hojbjerg, aos 90'+5 minutos, garantiu ao Tottenham a vitória e eliminou os marselheses nas competições europeias, um golo que sucedeu já após o apito final em Alvalade.O treinador do Marselha, Igor Tudor, atribuir tal falha ao "ruído". "Havia uma confusão nos últimos minutos, havia muito ruído", vincou, dando conta da vontade de o banco dos gauleses não querer informar os próprios jogadores sobre as contas do grupo."Não falamos sobre os resultados. Queremos que eles se foquem no jogo e não pensem em mais nada. Não se tratava de resultados mas de lhes dizer para não subirem todos no terreno", declarou Tudor.