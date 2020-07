Médio da Atalanta diz que é possível ganhar a Champions: «Caso contrário nem iríamos a Lisboa»

Com um futebol espetacultar e ofensivo a Atalanta continua a surpreender o futebol italiano e europeu. Em época de estreia na Liga dos Campeões, a equipa orientada por Gian Piero Gasperini apurou-se para os quartos-de-final e na próxima época vai voltar a disputar a prova milionária da UEFA, visto que nesta altura ocupa a vice-liderança da liga italiana e tem, no mínimo, o 4.º lugar matematicamente garantido.





Mas a ambição da Atalanta não tem limites e Remo Freuler, médio suíço da formação de Bérgamo, acredita que é possível conquistar a Liga dos Campeões na 'final 8' em Lisboa. E logo no jogo inaugural, a 12 de agosto, a Atalanta defronta o 'milionário' Paris Saint-Germain no Estádio da Luz."São três jogos a eliminar e podemos vencer qualquer um a uma única mão. Acreditamos nas nossas chances, é claro, caso contrário nem nos daríamos ao trabalho de ir a Lisboa", afirmou o jogador de 28 anos à 'Sky Sports' italiana após o empate ( 1-1 ) diante do Milan. "Antes do início da época, eu disse ao presidente Luca Percassi que éramos mais fortes do que no ano passado. Conseguimos dar um passo em frente ao confirmar a presença na Liga dos Campeões", justifica o médio.Freuler diz estar "feliz" no clube e tenciona continuar. "Eu nunca trabalhei assim antes. É difícil trabalhar com Gasperini mas estou feliz na Atalanta e ainda tenho um longo contrato aqui", considera, acreditando que é possível lutar pelo título italiano já na próxima temporada. "É sempre difícil falar do 'scudetto' com tanta antecedência. Queremos conquistar o máximo, mas se jogarmos como temos feito esta época, tudo é possível", atirou.