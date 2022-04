Meias-finais da Champions devem passar a jogo único

A regra dura desde a fundação da Taça dos Campeões Europeus, em 1955, mas poderá na iminência de mudar. O jornal 'The Times' avança que as duas mãos da Liga dos Campeões deverão ser suprimidas e substituídas por um jogo único na prova.Em 2020, um ano de mudanças por conta da Covid-19, a Champions finalizou-se num inédito formado de final-8 disputado em Lisboa, mais propriamente no Estádio da Luz. Este 'teste' terá agradado aos clubes e a Associação Europeia de Clubes (ECA) promete defender a nova solução, mesmo que a UEFA garanta que não há qualquer decisão tomada.O presidente da ECA, Nasser Al-Khelaifi, já terá dado conta a Aleksander Ceferin da forma positiva como os jogadores encararam o formato, que assim passaria a final-four, decorrendo a prova a eliminar e com duas mãos a partir dos oitavos-de-final, como é habitual.