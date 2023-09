«Merecíamos os 3 pontos daquele buraco de merda»: guardião do Copenhaga critica estádio do Galatasaray e... arrepende-se

Galatasaray e Copenhaga empataram ontemna primeira jornada da Liga dos Campeões. Kamil Grabara, guarda-redes da equipa dinamarquesa, fez uma publicação no Instagram depois do final do jogo para abordar o resultado do encontro e decidiu adjetivar o estádio dos turcos. Depois, arrependeu-se."Merecíamos os três pontos daquele buraco de merda, mas a vida é assim, seguimos em frente", escreveu em primeiro lugar no Instagram.Como já era esperado, os adeptos turcos não demoraram a reagir e criticaram a publicação do guarda-redes. Kamil Grabara decidiu então editar o post e trocar ‘buraco’ por ‘jogo’ numa tentativa de remediar a situação. Além disso, também optou por bloquear os comentários dessa publicação."Merecíamos os três pontos daquele jogo de merda, mas a vida é assim, seguimos em frente", emendou.Recorde-se que o Copenhaga esteve a vencer por 2-0 durante grande parte do jogo, mas que acabou por sofrer dois golos em dois minutos (aos 86’ e aos 88’). Diogo Gonçalves marcou um dos golos da equipa dinamarquesa.