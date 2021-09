Messi até marcou... mas esta é a imagem da noite

Com Messi a estrear-se a marcar - e logo com um golaço -, o Paris SG venceu em casa o Manchester City.

O argentino foi figura pelo tento apontado, mas nas redes sociais esse momento compete claramente com a altura em que o argentino ajudou a fazer barreira de modo bem peculiar.

Recorde-se que Rúben Dias, Bernardo Silva (que falhou um golo de forma inacreditável) e João Cancelo foram titulares nos ingleses, com Nuno Mendes a atuar de início e Danilo a entrar aos 90' nos parisienses.Os gauleses lideram com os mesmos 4 pontos do Club Brugge e o City é terceiro com 3 pontos.



Feitas as contas os adeptos parisienses começam a sentir-se mais confiantes e fazem questão de o realçar nas redes.