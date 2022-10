Messi autografou camisola do Atlético Madrid para Paulo Futre na Luz

Entretanto temos o Messi a autografar uma camisola do Atlético para o Futre no Estádio da Luz #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/p67axzVeAl — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 5, 2022

Antes do aquecimento para o Benfica-PSG, Paulo Futre encontrou-se com Lionel Messi no túnel de acesso ao relvado do Estádio da Luz. O antigo internacional português e o craque dos parisienses deram um forte abraço e o avançado argentino assinou mesmo uma camisola do Atlético Madrid para Futre, com Luís Campos de perto a observar. Veja o momento em baixo: