Messi defende Coutinho: «É feio assobiar um companheiro de equipa assim»

Messi fez um tremendo jogo frente ao Liverpool, na 1.ª mão das meias finais da Liga dos Campeões , com o argentino a fazer muitas das primeiras páginas dos jornais desportivos internacionais. O avançado do Barcelona bisou no encontro, mas durante os festejos do seu primeiro golo - o segundo do Barcelona - o craque pediu para os adeptos não assobiarem mas sim apoiarem, uma reação que comentou no final do encontro de quarta-feira."Pedi para os adeptos estarem connosco. Estamos num momento decisivo e temos que estar mais unidos do que nunca. Não é hora de criticar ninguém", afirmou Messi, defendendo Phillipe Coutinho, o alvo dos apupos. "É feio assobiar um companheiro de equipa assim. Vamos antes apoiar, já falta pouco para acabar".