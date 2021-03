Messi marcou assim um dos melhores golos desta edição da Liga dos Campeões

Lionel Messi volta a dar esperanças ao Barcelona na eliminatória frente ao Paris Saint-Germain. O argentino recuperou uma bola no meio-campo, avançou com posse no terreno e atirou uma 'bomba' ao ângulo superior direito da baliza defendida por Keylor Navas, com o guarda-redes internacional pela Costa Rica sem qualquer hipótese de defesa possível.









Siga aqui a partida em direto.