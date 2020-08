Messi tinha 'estratégia' para vencer o Nápoles: «Se jogarmos com calma, vamos fazer oito»

Em Camp Nou, o Barcelona venceu o Nápoles, no sábado, e carimbou o passaporte para a final 8 da Liga dos Campeões, que irá decorrer em Lisboa. Em campo, Messi foi uma vez mais o motor do Barcelona, tendo também liderado a equipa fora de campo, como se percebe pelas palavras que dirigiu aos companheiros de equipa no túnel de acesso ao relvado durante o intervalo.





As palavras de Messi ao intervalo do Barcelona-Nápoles: "Não sejamos idiotas"

"Vamos entrar fortes, não sejamos idiotas, temos dois golos de vantagem. Temos de estar calmos, temos dois golos de vantagem. Se jogarmos com calma, vamos fazer oito", afirmou o capitão Messi, que antes do intervalo tinha assinalado o seu 115.º golo na Liga dos Campeões.O Barcelona bateu o Nápoles por 3-1 (Lenglet, Messi e Suárez foram os autores dos golos da equipa de Quique Setién) e agora tem encontro marcado com o Bayern Munique em Lisboa.