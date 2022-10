Milan e Chelsea colocam Giuseppe Meazza a ferver

O Grupo E está... uma ‘embrulhada’. O líder Salzburgo e o último classificado Dinamo Zagreb estão separados por dois pontos e no meio deles, tipo recheio de sanduíche, encontram-se o Milan e o Chelsea. Ora, o Giuseppe Meazza é o palco de um escaldante duelo entre os italianos e o ingleses. "É fantástico jogar perante os nossos fãs, que constituem uma arma extra para nós. Queremos demonstrar que a derrota em Londres (0-3) foi uma exceção e não a regra. Amanhã, iremos apresentar algo diferente", refere Stefano Pioli, treinador do Milan. Graham Potter, técnico que sucedeu a Thomas Tuchel a 8 de setembro, sonha com um bom resultado. "Vamos tentar ir lá ganhar! O San Siro é incrível. Estou impressionado com Leão. É fortíssimo e participa muito na manobra da equipa. Temos que estar atentos!", diz o técnico do Chelsea. O Salzburgo tem uma visita difícil a Zagreb, onde o Dinamo não perde há 20 jogos (18V e 2E), desde 5 de dezembro de 2021.