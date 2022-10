Milan joga cartada decisiva

A campanha dos campeões italianos não tem sido brilhante, com apenas um triunfo para amostra em quatro jogos e, após as duas derrotas frente ao Chelsea em que não conseguiram sequer marcar um golo, os rossoneri têm hoje um dia decisivo: no melhor dos cenários, seguem para a última jornada a precisar apenas de um empate frente ao Salzburgo para carimbar os ‘oitavos’, mas no pior saem da visita a Zagreb já eliminados da Liga dos Campeões. A margem de erro é, por isso, muito curta.

Os milaneses reencontram o único oponente que conseguiram bater na Champions - 3-1, em casa - mas a estatística pede prudência: o Dínamo Zagreb não perde em casa desde dezembro do ano passado e bateu o Chelsea na 1ª jornada. O técnico Stefano Pioli reconhece a importância do duelo, mas rejeitou entrar num cenário de ‘vida ou morte’: “É uma partida que conta, mas estamos a habituados a jogos decisivos. O Dínamo é uma equipa forte, por isso não precisamos de raiva, mas sim de foco e qualidade.” Em caso de vitória, o Milan recebe o Salzburgo na última jornada a depender apenas do próprio resultado para seguir em frente e pode até precisar apenas de um empate, caso os austríacos percam hoje frente ao Chelsea. Já um desaire, aliado a um triunfo do Salzburgo esta tarde, deixa os italianos de fora da Champions.

No onze dos rossoneri vai estar Rafael Leão, que regressou aos golos no fim-de-semana, depois de quatro partidas em branco, e tentará aproveitar o ímpeto para se estrear a marcar nesta edição da liga milionária.