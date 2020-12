Ministro do Desporto da Roménia pede desculpas por incidente racista em Paris

Ionut Stroe, ministro do Desporto da Roménia, pediu esta quarta-feira "desculpas em nome do desporto romeno" a propósito do incidente racista alegadamente protagonizado pelo quarto árbitro do jogo do PSG-Basaksehir, Sebastian Coltescu, natural daquele país.





"Peço desculpas em nome do desporto romeno por este incidente infeliz. condenamos com firmeza qualquer tipo de expressão ou declaração que possa ser considerada racista ou discriminatória", disse o governante.Coltescu terá identificado junto da equipa de arbitragem o ex-internacional camaronês Pierre Achille Webo, membro da equipa técnica do Basaksehir, como "aquele negro", o que gerou depois uma enorme confusão. As duas equipas acabaram por sair do campo, sob protesto e o jogo foi dado como encerrado. A partida prossegue hoje, no Parque dos Príncipes, com uma nova equipa de arbitragem.