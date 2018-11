Mourinho e a relação com Pogba: «A imprensa diz uma coisa, ele outra e eu outra»

José Mourinho surgiu esta terça-feira na conferência de antevisão da partida com a Juventus ao lado de Paul Pogba, isto depois de toda a polémica sobre a alegada má relação entre ambos. O técnico admitiu que existem... três versões."Uma coisa é o que a imprensa diz, outra é o que o Paul diz e outra é o que eu digo. A imprensa diz que temos uma relação terrível; há umas semanas, o Paulo disse que tínhamos a típica relação entre treinador e jogador; eu creio que temos uma boa relação", referiu.Sobre o jogo com os italianos, e já depois de ter confirmado que Lukaku vai falhar o encontro, o treinador do Manchester United disse ser necessário entrar bem em Turim: "Trabalhamos todos os dias para mudar isso, mas a verdade é que normalmente não entramos bem nos jogos. Mas se entrarmos mal e acabarmos bem, está bom. Mas quando o adversário é forte e dás-lhe 45 minuto de avanço, ou mesmo 20 ou 10, ficas com uma montanha para escalar. A boa notícia é que ultimamente, tirando a Juventus, fomos capazes de escalar a montanha e mudar os jogos nos últimos minutos".A seguir há jogo com o Manchester City, mas Mourinho está, por agora, focado na Champions: "Amanhã é um grande jogo, o suficiente para não pensarmos no que vem a seguir. Os jogos com Young Boys e Valencia vão decidir o segundo lugar. Mas claro que amanhã queremos ganhar".Por fim, o treinador explicou o gesto com que brindou os adeptos da Juventus em Old Trafford: "No final os adeptos comportaram-se de maneira inapropriada e foi por isso que reagi com os três dedos. Tenho uma boa relação com o clube e com Allegri, somos bons amigos. Tenho boas relações com toda a gente, portanto não tenho más memórias de quando estive em Itália".