Mourinho justifica gesto provocatório: «Fui insultado durante 90 minutos»

José Mourinho justificou o gesto que fez no final do duelo entre a Juventus e o seu Manchester United, em que os, frisando que foi "insultado" durante todo o jogo pelos adeptos italianos.Já após o apito final, quando as duas equipas se encaminhavam para o túnel, o técnico português dirigiu-se a um setor onde estavam adeptos da Juventus e levou a mão à orelha, pedindo-lhes que falassem mais alto pois não os conseguia ouvir."Fui insultado durante 90 minutos. Vim aqui para fazer o meu trabalho, nada mais. Não ofendi ninguém, apenas fiz um gesto que indicava que os queria ouvir falar mais alto. Provavelmente não o deveria ter feito, e de cabeça fria talvez não o teria feito. Mas com a minha família insultada, e até mesmo a minha família do Inter, reagi assim. Não os insultei. Respeito a Juventus, os jogadores da Juventus, o treinador da Juventus, e tudo que tenha a ver com a Juventus", vincou Mourinho.