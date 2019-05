Mourinho: «Klopp não é como os treinadores que choram por baixas ou por fazerem muitos jogos»

Os quatro golos do Liverpool relatados pela principal rádio catalã Os quatro golos do Liverpool relatados pela principal rádio catalã

Com o triunfo por 3-0 em Camp Nou, o Barcelona parecia ter já um pé na final da Champions mas o Liverpool arrasou em Anfield ( 4-0) . No rescaldo dessa noite fantástica foram muitos elogios à equipa inglesa e a Klopp como foi o caso de José Mourinho."A vitória é de Klopp. Não é como os técnicos que choram por baixas ou por fazerem muitos jogos", disse o treinador português ( veja aqui o vídeo com as declarações ).Em Anfield, o Barcelona fracassou a toda a linha. Um golo logo a abrir deu ainda mais ânimo a um Liverpool pressionante e de olhos na baliza de Ter Stegen, e a noite de pesadelo dos catalães tornou-se um sonho para os anfitriões, que assinaram uma reviravolta épica graças a dois protagonistas improváveis: Origi e Wijnaldum, que bisaram.Valverde apostou no mesmo onze da 1ª mão - poupado no fim de semana com o Celta -, enquanto Klopp não contou com Salah, Keita e Firmino (todos lesionados), além de a equipa se apresentar com maior desgaste pois sete dos titulares de ontem foram-no também no sábado, em Newcastle. Mas um erro de Jordi Alba, a colocar a bola nos pés de Mané, acabou com Origi a bater Ter Stegen logo aos 7’. Depois, o Barça até reagiu bem, sempre com Messi a assumir as despesas, mas seja pelo desacerto do argentino ou pelas intervenções de Alisson, o empate não apareceu - e os culé tiveram pelo menos uma mão-cheia de boas oportunidades na primeira parte. Após o intervalo, Robertson saiu por lesão e Klopp lança Wijnaldum, que se revelou fundamental. Já depois de Van Dijk ter ameaçado de calcanhar (Ter Stegen defendeu aos 50’), o médio holandês concluiu um centro de Alexander-Arnold, após mais uma perda de bola displicente dos visitantes. E pior ficou para o Barça dois minutos volvidos, aos 56’, quando o mesmo Wijnaldum cabeceou diante dos apáticos centrais Piqué e Lenglet para igualar a eliminatória.Até que, aos 79’, mais uma desconcentração forasteira (esta digna de ficar na história) permitiu a Origi garantir o apuramento - o belga estreou-se a marcar na Champions e logo com um bis –, a passe de Alexander-Arnold, num pontapé de canto que surpreendeu os rivais. Assim, o Liverpool repete a final do ano passado, enquanto o Barcelona volta a fracassar – em 2017/18 caiu nos ‘quartos’ depois de vencer a Roma por 4-1 na 1ª mão (perdeu por 3-0 em Itália).