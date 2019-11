Mourinho pediu desculpas a Eric Dier ao intervalo

A perder por 2-0 diante do Olympiacos logo ao cabo de apenas vinte minutos, José Mourinho viu-se forçado a agitar as coisas no seu Tottenham para partir em busca da reviravolta, tirando Eric Dier em cima da meia hora para apostar em Cristian Eriksen. Uma troca prematura, pouco vista no futebol atual, e que levou mesmo o treinador português do Tottenham a fazer um pedido de desculpas em pleno balneário ao intervalo. A revelação foi feita pelo próprio técnico à BT Sport.





"A minha coisa que quero dizer é aquilo que fiz mal cheguei ao balneário ao intervalo, que é pedir desculpsa ao Eric Dier. Nunca é fácil para um jogador, mas também não o é para um elemento da equipa técnica. Foi uma troca pela equipa e precisávamos de uma solução diferente. Estávamos a perder 2-0, eles estavam a fechar muito bem e eu precisava de um segundo homem para ficar com o Dele Alli. Era entre o Dier e o Harry Winks, mas foi uma decisão difícil. Eles percebem, o Eric percebe, mas a realidade é que nunca é fácil e, para deixar tudo bem claro, isto é sempre pela equipa e nunca pelo individual. Pensei até tirar um central e recuar o Eric...", assumiu o técnico luso.