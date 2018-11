Mourinho puxou pelos galões e enviou um recado aos seus "amantes"

O Manchester United venceu in extremis o Young Boys por 1-0 em casa e qualificou-se para os oitavos da Liga dos Campeões. Depois de inúmeros momentos frustrantes - o United fez 22 remates mas só quatro foram enquadrados com a baliza adversária – José Mourinho não escondeu o alívio com o golo e festejou de forma... inesperada, ‘destruindo’ várias embalagens de água.





É já uma das celebrações mais 'loucas' de Mourinho: United marcou no fim e o treinador partiu (mesmo) tudo É já uma das celebrações mais 'loucas' de Mourinho: United marcou no fim e o treinador partiu (mesmo) tudo

A carregar o vídeo ...

Mas, antes, o português ainda teve de agradecer uma sensacional defesa de De Gea, aos 70’, após um desvio de bola. "Espero que ninguém diga que jogamos à defesa. Deveríamos ter marcado mais golos e precisámos de uma defesa do melhor guarda-redes do Mundo para manter o nulo", disse Mourinho, deixando um recado aos seus "amantes":



"Estive 14 épocas na Champions e as minhas equipas ultrapassaram sempre a fase de grupos. E quando não estive na Champions ganhei a Liga Europa. Portanto, em 16 anos, qualifiquei-me em 14 vezes e por duas joguei a Liga Europa e ganhei. Apenas uma curiosidade para os meus amantes e para os amantes das estatísticas."





Mourinho explica o seu festejo que já corre mundo: «Em casa devem ter partido televisões» Mourinho explica o seu festejo que já corre mundo: «Em casa devem ter partido televisões»

A carregar o vídeo ...