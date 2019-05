Mourinho: «Se Klopp ganhar a Champions é incrível, mas se não vocês sabem...»

José Mourinho fez uma pequena antevisão da final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Tottenham, começando por destacar o domínio das equipas inglesas nas competições europeias desta temporada."É especial. Primeiro vamos ter duas equipas inglesas a ganhar as duas taças, depois vamos ter no início da temporada duas equipas inglesas na Supertaça Europeia", referiu em entrevista à Sky Sports.O técnico luso falou depois de Jürgen Klopp, que vai disputar mais uma final da prova milionária que, no entanto, ainda não conseguiu conquistar: "Ser treinador e entender o que significa para um treinador jogar a final da Champions… Há sempre um lado negativo: uma das equipas vai perder. Se Klopp ganhar é um feito incrível para ele. Se não ganhar, vocês sabem… Perder três finais da Liga dos Campeões deve ser muito difícil… Mas ele é uma pessoa muito positiva e acho que só pensa em ganhar".Quanto ao Tottenham, Mourinho acredita que uma eventual vitória na final poderia impulsionar os spurs para um melhor desempenho interno: "Não têm ganho títulos e ganhar o primeiro e ser logo o maior de todos seria fantástico e poderia significar ganhar depois mais troféus domésticos. É um grande jogo, rodeado por uma grande pressão. As finais não são para jogar, são para ganhar, toda a gente o diz".