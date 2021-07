Mundial'2022 obriga a 'revolução' na Liga dos Campeões: todas as mudanças no calendário

O Mundial do Qatar em 2022, o primeiro de sempre a ser realizado durante o inverno (de 21 de novembro a 18 de dezembro), vai obrigar a alterações nas datas das partidas de várias competições de clubes dessa mesma temporada. Uma delas é a Champions, que vai ter um calendário mais alargado: a maior prova europeia de clubes começará mais cedo do que o habitual e terminará mais tarde.





Segundo avança o 'Mundo Deportivo', os playoffs serão jogados nos dias 16-17 e 23-24 de agosto (2022), com a fase de grupos a arrancar no mês seguinte, a 6 e 7 de setembro, e terminará, com o sexto jogo, a 1 e 2 de novembro.Cerca de três semanas depois, a 21 de novembro, arranca o Mundial, o que fará com que os oitavos-de-final da Liga dos Campeões sejam 'empurrados' para fevereiro de 2023, com os encontros a serem disputadas entre 14 de fevereiro a 15 de março, os quartos-de-final entre 11 a 19 de abril, as meias-finais entre 9 a 17 de maio e, por último, a final, a realizar em Istambul, no dia 10 de junho.Os grandes intervalos de tempo entre os 'oitavos' e os 'quartos' (cerca de um mês), assim como os espaços entre as outras fases da prova, servirão para cumprir um grande desafio: o de encaixar jogos das várias outras competições que os clubes disputam, como os campeonatos dos respetivos países, assim como partidas das taças (mais de uma, em várias regiões).Não contando com a final da Champions de 2020, adiada por conta da pandemia, a de 2023 será a mais tardia da história, desde que a competição foi criada em 1956.