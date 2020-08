Nagelsmann: «O PSG foi melhor do que nós e está na final com justiça»

Julian Nagelsmann estava resignado após a derrota do Leipzig por 3-0 aos pés do PSG. O técnico dos alemães destacou a justiça do resultado para os franceses.





"Acho que é justa a passagem do PSG para a final. Estivemos bem na primeira parte, mas não marcámos golos. Acabámos por sofrer. Depois disso, quando estávamos a conseguir voltar ao jogo, sofremos o segundo. Eles foram melhores do que nós. É complicado, mas o futebol é assim e temos de aceitar", analisou, no final do encontro.