Não foi só o golo: arrancada, passe e finta abrilhantam exibição de João Félix

Além do golo que abriu caminho à vitória (2-0) do Atlético Madrid com o Lokomotiv Moscovo, João Félix destacou-se com outros pormenores, como mostram as imagens da Eleven Sports.Como esta arrancada na 1.ª parte que podia ter dado mais um golo do jogador português:Este foi o golo que marcou, num penálti:Poucos minutos depois, o camisola 7 fez este passe a que Morata não deu sequência:E com esta finta, João Félix deixou Krychowiak fora da jogada: