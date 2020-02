Não há quem pare Haaland: os números surreais da promessa norueguesa

Quando no mercado de inverno trocou o RB Salzburgo pelo Borussia Dortmund, a troco de 20 milhões de euros, muitos pensaram que Erling Haaland não seria capaz de manter a sua eficácia goleadora, especialmente porque o nível de exigência aumentaria ao trocar a Bundesliga austríaca pela alemã. O jovem, de 19 anos, abraçou o desafio e, até ver, está a passar nota máxima ao teste, totalizando já 11 golos em apenas sete partidas.





Dois deles foram apontados esta noite diante do Paris SG , numa partida na qual foi determinante na vitória alemã ante a formação de Neymar e companhia. E o mais impressionante de tudo é que o jovem norueguês apontou estes dois tentos no espaço de menos de dez minutos, mostrando em ambas as jogadas um inacreditável faro pelo golo. A bola parecia mesmo que tinha olhos para 'morrer' no fundo da rede...Mas vamos a números. Ao todo, desde que a temporada começou, o jovem avançado já leva um total de 39 golos marcados, 28 pelo RB Salzburgo e 11 pelos alemães. Na equipa alemã, nos tais sete encontros, consegue a proeza de ter uma inacreditável média de um golo a cada 32 minutos, já que até ao momento atuou em somente 361 minutos. Mas há mais, muito mais.Por exemplo, com os dois golos desta noite, Haaland chegou à dezena de golos na presente edição da Champions e tornou-se mesmo no jogador que menos encontros precisou para o conseguir. Foram sete as partidas disputadas, numa lista particular na qual superou Adriano, Firmino e Sadio Mané, todos com onze jogos disputados. Por outro lado, ao chegar aos 10 golos, Haaland alcança a proeza de ter mais golos na prova do que, por exemplo, Barcelona, Valencia ou Atlético Madrid!Por outro lado, o norueguês tornou-se também no primeiro jogador da história a marcar por duas equipas diferentes na Liga dos Campeões, algo que acaba por ser lógico, já que este é o primeiro ano em que a UEFA permite a inscrição do mesmo jogador por duas equipas na mesma temporada.Por fim, um dado no qual Haaland não 'ganha': o mais jovem de sempre a marcar dez golos na Champions. Aí o trono ainda é de Kylian Mbappé, que chegou a essa marca com apenas 18 anos e 350 dias, enquanto que o nórdico precisou de 19 anos e 212 dias.