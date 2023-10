Não se fala da guerra: Celtic enfrenta castigo por mostrar bandeiras da Palestina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jogo entre Celtic e Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões, está longe de terminar. Em campo o 2-2 ficou bem resolvido, mas depois do que aconteceu nas bancadas ainda vai correr muita tinta fora do relvado.

Tudo porque apesar dos intensos apelas do direção do clube, que alertaram os adeptos para não mostrar elementos relacionados com o conflito entre Israel e Hamas, um grupo de seguidores escoceses decidiu não respeitar esta indicação e encheu o Celtic Park de bandeiras da Palestina.

"Cartazes, faixas e bandeiras relacionadas com o conflito entre Israel e Hamas não devem ser mostradas nesta altura no Celtic Park", referia o documento, que foi prontamente ignorado pelo grupo 'Green Brigade'.

Agora a UEFA vai entrar em campo e castigar a turma escocesa, tal como fez em 2016, quando pediu 10 mil euros depois dos adeptos mostrarem bandeiras da Palestina no jogo contra os israelitas do Hapoel Be'er Sheva.