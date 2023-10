Nápoles enfrenta um Union Berlim em coma

O Nápoles vai tentar assaltar o Olímpico de Berlim, tendo a seu favor a profunda crise (8 derrotas seguidas) que atravessa o Union. “O jogo é importante mas não decisivo. Se jogarmos ao mais alto nível levaremos para casa os 3 pontos. Queremos recuperar os pontos perdidos no jogo com o Real. No entanto, atenção! O Union está num momento difícil, mas é preciso não esquecer que foi a equipa sensação da última edição da Bundesliga. Tem bons jogadores, como o Bonucci e o Tousart”, vinca Rudi Garcia, treinador do Nápoles, que não conta com o lesionado Osimhen. Para já, o campeão de Itália segue no 2º lugar do Grupo C com 3 pontos, tantos quantos o Sp. Braga (3º) e menos 3 do que o imaculado líder Real Madrid.

Numa maré negra anda o Union. Oito derrotas seguidas, não ganha desde 26 de agosto (4-1 ao Darmstadt). Nada que faça murchar a confiança de Urs Fischer, que deve conceder a titularidade a Diogo Leite no sector defensivo. “Vamos reagir no jogo com o Nápoles. Temos que comportar-nos como uma equipa. Baixar a cabeça não nos leva a lado algum. Ao final do dia, o futebol é para ser desfrutado. Esta é uma boa oportunidade para reentrarmos no trilho certo”, diz o técnico do Union, ainda sem pontuar na Champions.