Nápoles quer jogar 2.ª mão dos 'oitavos' em Portugal: «Barcelona tem problemas graves»

Continua a dar que falar o palco do encontro entre Barcelona e Nápoles, originalmente marcado para o próximo sábado, em Camp Nou. Preocupado com a situação que se tem agravado na Cidade Condal à conta do coronavírus, o Nápoles já fez saber que não tenciona jogar na Catalunha e esta quinta-feira o presidente Aurelio De Laurentiis deixou claro que por si o encontro deve ser realizado em Portugal, tal como as restantes partidas dos 'quartos' em diante.





"Estou sempre em contacto com a UEFA, mas é uma vergonha. Ouvimos que em Espanha há grande receio e eles ignoram. A UEFA está indiferente a isso, não há quem saiba comandar a loja. O que custa anunciar que vamos jogar em Portugal, Alemanha ou na Suíça? Se decidiram que a Liga dos Campeões será finalizada em Portugal e a Liga Europa na Alemanha, acho que devemos jogar a partida da segunda volta em Portugal ou na Alemanha. Não entendo por que temos de ficar numa cidade que tem problemas graves", atirou o líder do Nápoles, à Sky Italia.