Neymar deve falhar primeira mão dos oitavos-de-final

Neymar vai falhar a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, segundo avança a RMC Sports. O jogador do Paris Saint-Germain está lesionado e não deve assim defrontar o Manchester United em Old Trafford.O avançado brasileiro lesionou-se no tornozelo direito na partida da Taça de França com o Estrasburgo, sendo substituído na segunda parte. Segundo aquela cadeia francesa, o problema não estará debelado até 12 de fevereiro, data do primeiro confronto com os red devils. A segunda mão está agendada para 6 de março em Paris.