Neymar: «Ninguém me tira da cabeça que vamos chegar à final»

No final do encontro, Neymar não escondeu a satisfação com o triunfo (2-1) do Paris Saint-Germain sobre a Atalanta e consequente passagem às meias-finais da Liga dos Campeões. "Foi uma grande noite, mas muito difícil. A Atalanta é uma grande equipa. Jogaram bem toda a temporada e foram uma surpresa nesta competição. Sabiamos que iam ter ocasiões, mas jogámos bem. Estou muito contente pela nossa exibição. Agora é descansar, porque estamos mortos", disse o craque brasileiro, garantindo que os parisienses nunca atiraram a toalha ao chão, mesmo estando a perder à entrada para o minuto 90.





"Nunca pensámos na eliminação. Quando começamos a treinar, tinha na minha cabeça que vamos chegar à final e ninguém me vai tirar isso da cabeça. Temos mais um passo difícil. Foi muito difícil chegar até aqui. Quando estávamos a perder, eu só imaginava que lindo grupo temos, que linda família somos. Só imaginava que uma bola ia chegar aos meus pés para fazer o golo, aos meus ou aos de outro companheiro, para onseguirmos atingir o objetivo. A cada passo que temos que dar, a nossa vontade é maior. Faltam dois jogos, um para a final. Vamos dar tudo para ganhar, respeitando os adversários", frisou.